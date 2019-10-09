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Жеваго объявлен в розыск - Труба

Жеваго объявлен в розыск - Труба - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.10.2019, 13:35

23 сентября ГБР вызвало экс-депутата на допрос для вручения подозрения в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит

Бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в национальный розыск, поскольку он не явился в Государственное бюро расследований для получения подозрения. Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

"По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, однако он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в нацрозыск", – отметил Труба.

  • 23 сентября ГБР вызвало экс-депутата Жеваго на допрос для вручения подозрения в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. Повестка ГБР опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.
  • В начале августа ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка Финансы и кредит и начало проверку на причастность к схеме "одного из народных депутатов". По информации собеседников LIGA.net, знакомых с материалами расследования, неназванный депутат - экс-владелец банка Константин Жеваго. 

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Роман Труба Константин Жеваго
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