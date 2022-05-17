Житель Черниговщины рассказал CNN, как оккупанты похоронили его заживо вместе с братьями

33-летний житель села Довжик Черниговской области Николай Куличенко рассказал телеканалу CNN, как российские оккупанты расстреляли его вместе с двумя братьями и закопали на пустыре, но мужчине удалось выжить.

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Село Довжик было оккупировано россиянами с начала войны.

18 марта там разбомбили колонну российской техники, и оккупанты принялись искать виновных. Они пришли в дом, где Николай проживал вместе с двумя братьями Евгением и Дмитрием и сестрой Ириной.

По словам Николая, трое солдат сказали братьям встать на колени во дворе, пока они будут обыскивать дом в поисках того, что могло бы связать их с ударом по колонне. Когда они нашли медали, принадлежавшие их деду, и военный рюкзак 30-летнего Евгения, который был десантником, солдаты решили, что им есть что скрывать.

Николай рассказал, что его с братьями отвезли в подвал, где их допрашивали в течение трех дней. Украинец надеялся, что россияне их отпустят, но на четвертый день, по его словам, их настроение изменилось.

"Меня били металлическим прутом по всему телу и засовывали мне в рот дуло пистолета", — сказал он.

Вместе с братьями Николая пытали до потери сознания. Он говорит, что пятеро российских солдат завязали им глаза, связали руки и ноги скотчем и отвезли на военной машине на пустующий участок земли. По словам Николая, их заставили встать на колени с завязанными глазами, пока копали яму.

Сначала он услышал выстрел позади себя, и 36-летний Дмитрий, старший из троих, упал на землю. Затем он почувствовал, как рядом с ним упал Евгений, самый младший.

"Я думал, что я следующий", — сказал он. Но пуля попала Николаю в щеку и вышла рядом с правым ухом. Он знал, что его единственная надежда на выживание — притвориться мертвым.

По словам Николая, солдаты сбросили тела братьев в яму, засыпали землей и ушли. Он не может сказать, сколько времени пролежал погребенным заживо, но каким-то образом, со связанными руками и ногами, ему удалось выбраться из-под трупа старшего брата и вылезти из ямы.

В темноте он побрел через поля к ближайшему дому, где женщина впустила и позаботилась о нем до утра. Утром он вернулся к сестре.

После деоккупации области Николай нашел ту самую яму и похоронил братьев на кладбище.

Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по этому факту. Следователи подтвердили CNN, что руки и ноги братьев были связаны, а глаза завязаны.

Вадим Ребрина

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