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02.05.2019, 15:50

Жители ОРДО смогут с 3 мая подавать завление на паспорт РФ - ИФ

Жители ОРДО смогут с 3 мая подавать завление на паспорт РФ - ИФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Население оккупированных районов Донецкой области сможет с завтрашнего дня подавать заявления на получение российского гражданства

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Жители оккупированных районов Донецкой области смогут подать заявление на получение российского гражданства с 3 мая. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на террористов.

Заявление можно будет подать по адресу так называемой миграционной службы. Документы будут принимать у людей, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Донецкой области и владеют "паспортом ДНР".

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Документы намерены направлять в управление МВД России по Ростовской области. На рассмотрения заявления намерены выделять до трех месяцев.

Если человеку решат предоставить российское гражданство, паспорт РФ будут выдавать на территории Ростовской области после снятия отпечатков пальцев и принятия присяги. Для получения паспортов РФ население оккупированных территорий Донецкой области будут свозить в Ростовскую область РФ "на специально отведенных автобусах".

24 апреля 2019 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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Теги: война, Донбасс, паспорт
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