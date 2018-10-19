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19.10.2018, 12:11

Есть связь между главой ФФУ Павелко и арабским офшором - Схемы

Есть связь между главой ФФУ Павелко и арабским офшором - Схемы - Фото
Андрей Павелко и директор компании в ОАЭ (фото - Схемы)

По информации журналистов, на счетах офшорной фирмы после закупок Федерации футбола Украины осело около $1 млн

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Журналисты программы "Схемы" нашли связь между депутатом от БПП, главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко и офшорной компанией в ОАЭ, через которую из бюджета вывели больше $1 млн. Об этом говорится в журналистском расследовании

ФФУ закупала оборудование через компанию в Эмиратах S.D.T FZE - через нее дочерняя структура федерации во главе с Павелко закупила из-за границы оборудование для производства травы на $6 млнПо информации журналистов, в контракты заложили 20% переплаты и таким образом на счетах офшора осело больше $1 млн. 

В ФФУ заявили, что не причастны к схеме: "Для удобства процесса, и для того, чтобы, условно говоря, закупки централизовать, Polytan (немецкая компания-поставщик оборудования - ред.) рекомендовал сделать это путем привлечения компании S.D.T", - объяснил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Павелко заявлял, что ничего не знает об этой фирме, но позже его фотографию с директором компании S.D.T FZE нашли в Facebook.

"Не было никаких переговоров. Наш представитель Polytan сказал, что у него есть вопрос от шейха - возможно ли развитие между Эмиратами и Украиной возможностей проведения турниров в Эмиратах. Я говорю - ну, конечно, возможно", - прокомментировал Павелко. 

В августе 2018 года швейцарское издание L'Illustré написало об этой офшорной схеме и фактически обвинило руководство ФФУ в отмывании денег. 

Раньше стало известно, что НАБУ начали расследование возможных злоупотреблений при выделении средств и закупках за счет госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

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Теги: Андрей Павелко, расследование, отмывание денег, офшор, ФФУ, схемы
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