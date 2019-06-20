Журналисты ответили, есть ли в Украине цензура СМИ - опрос

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Лишь 2% украинских журналистов считают, что в Украине отсутствует цензура в СМИ. При этом состояние свободы слова в Украине они оценивают в 7,6 балла по 10-балльной шкале. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

12% опрошенных заявили, что цензура в СМИ имеет системный характер. 68% ответили, что она существует в отдельных СМИ. 16,5% считают, что цензура есть, но только как отдельные случаи. И только 1,6% считают, что в Украине цензуры не существует.

Значительная часть респондентов в своей деятельности сталкивалась с нарушениями свободы слова. Чаще всего журналисты сталкивались с отказом должностных лиц им или общественности общественно важную информацию - 78%. 43% сталкивались с цензурой готовых материалов или запретом их обнародования, а 13% опрошенных сообщили о попытках уголовного преследования.

Самыми большими угрозами свободе слова журналисты назвали цензуру со стороны владельцев СМИ - 70%, низкий уровень квалификации журналистов - 53%, а также физические угрозы или угрозы жизни, связанные с журналистской деятельностью, - 41%.

По мнению опрошенных, существуют две основные взаимосвязанные причины, которые склоняют журналистов к самоцензуре: страх потерять работу (74%) и давление владельца СМИ (55%).

Из-за войны участились случаи самоцензуры со стороны журналистов. С этим утверждением согласились 65% опрошенных. Еще 26% не определились с позицией.

Опрос проведен с 3 мая по 14 июня 2019 по заказу Центра прав человека Zmina при поддержке Reedom House в Украине. Всего опрошено 127 журналистов.