Журналисты пишут, что Ахметов создает свою партию. Олигарх отрицает

Олигарх Ринат Ахметов отрицает свое влияние на депутатские группы в Верховной Раде сейчас и заявил, что не собирается заниматься никакими старыми или новыми политическими проектами. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, комментируя информацию УП о создании новой политсилы.

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По информации источников Украинской правды, речь идет о создании партии по "принципу Партии регионов 2.0".

"То есть это профессиональные люди, ориентированные на стабильность Украины, которые будут нормально восприниматься во всех регионах", – говорит один из приближенных к Ахметову нардепов.

"Что касается меня, говорю утвердительно: никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду. И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу – это их право, их выбор и их ответственность", – сказал Ахметов.

По его словам, политика его не интересует, а каждый депутат Верховной Рады сам принимает решения и сам несет за них ответственность.

По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 875 месте.

22 апреля сообщалось, что в Кабмине рассматривают законопроект, который наносит ощутимый удар по бизнесу Ахметова.

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Станислав Стороженко

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