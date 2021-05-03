Журналисты пишут, что Ахметов создает свою партию. Олигарх отрицает
Олигарх Ринат Ахметов отрицает свое влияние на депутатские группы в Верховной Раде сейчас и заявил, что не собирается заниматься никакими старыми или новыми политическими проектами. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, комментируя информацию УП о создании новой политсилы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По информации источников Украинской правды, речь идет о создании партии по "принципу Партии регионов 2.0".
"То есть это профессиональные люди, ориентированные на стабильность Украины, которые будут нормально восприниматься во всех регионах", – говорит один из приближенных к Ахметову нардепов.
"Что касается меня, говорю утвердительно: никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду. И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу – это их право, их выбор и их ответственность", – сказал Ахметов.
По его словам, политика его не интересует, а каждый депутат Верховной Рады сам принимает решения и сам несет за них ответственность.
- По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 875 месте.
- 22 апреля сообщалось, что в Кабмине рассматривают законопроект, который наносит ощутимый удар по бизнесу Ахметова.
Читайте также: Скрепы московские. Как устроены кланы ОПЗЖ, и за что они воюют между собой
Комментарии