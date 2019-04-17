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17.04.2019, 17:05

Жвания подал в суд: хочет запретить Порошенко выезжать за границу

Жвания подал в суд: хочет запретить Порошенко выезжать за границу - Фото
Давид Жвания (фото - LIGA.net)

Бывший нардеп подал заявление, чтобы запретить 180 чиновникам, в том числе, президенту и главе Рады, выезжать за границу в течение года после выборов

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В Окружной админсуд Киева поступил иск от бывшего нардепа Давида Жвании о запрете выезжать за границу президенту Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию, а также судьям Верховного суда и апелляционного в течение года после парламентских и президентских выборов и в течение года после их увольнения. В целом в иске указаны 180 чиновников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд "признать противоправной бездеятельность Нацполиции по проведению всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействию организованной преступности, которая состояла из чиновников категории А и Б и лиц, которые занимают политические должности, судей Верховного суда и апелляционного суда, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления".

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Бездеятельность СБУ и Госпогранслужбы Жвания также просит признать противоправной.

Среди третьих лиц - чиновников также замглавы Администрации президента Алексей Филатов, премьер-министр Владимир Гройсман, директор НАБУ Артем Сытник, нардепы, члены правительства и другие.

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Теги: суд, иск, давид жвания
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