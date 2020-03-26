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Кабмин хочет сократить финансирование местных выборов на 99,94%, нардепы против

Кабмин хочет сократить финансирование местных выборов на 99,94%, нардепы против - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.03.2020, 15:57

Кабинет министров предложил сократить финансирование местных выборов с более чем 2 млрд грн до 1,3 млн, депутаты Верховной Рады не согласны

Кабинет Министров предложил Верховной Раде обнулить финансирование местных выборов, которые запланированы на октябрь 2020 года. Об этом говорится в тексте законопроекта (есть в распоряжении редакции LIGA.net), который сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал на встрече с лидерами парламентских фракций.

В действующем законе о госбюджете на местные выборы заложено 2 млрд 155 млн грн. Правительство предложило урезать данную статью расходов практически на 100%, оставив на выборы 1,3 млн грн.

В то же время собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа сообщил, что данное предложение не получило поддержки среди депутатского корпуса. "После консультаций было решено оставить половину от запланированных 2 млрд на выборы", - отметил он, при этом не уточнив, согласился ли на такое изменение Кабмин.

Местные выборы должны пройти 25 октября 2020 года.

Читайте также: Рост дефицита бюджета до 8%: проект изменений в госбюджет от Кабмина. Главное

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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