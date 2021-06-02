Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины

Кабинет министров назначил на должность заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Еще одним заместителем главы Минздрава стал Петр Емец.

"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения", – написал Ляшко.

До этого Кузин возглавлял Центр общественного здоровья.

Трое заместителей министра здравоохранения остались в команде Виктора Ляшко. Речь идет об Ирине Садовяк, Ирине Микичак и Ярославе Кучере. Они будут работать первые 100 дней по прописанным индикаторам, а дальше их ждет разговор по результатам работы, сообщил Ляшко.

Вадим Ребрина

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