Кабмин показал зарплаты всех министров: список

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство обнародовало информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату. Данные опубликованы на сайте Кабмина.

Список:

Средняя заработная плата (СЗП) премьер-министра в 2019 году составляла 60 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 000 грн, а премия - 36 190 грн. В сентябре зарплата Алексея Гончарука была - 61 916 грн, а в октябре и феврале - 60 087 и 43 724 грн соответственно.

В прошлом году СЗП вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы равнялась 58 652 грн. Выплаты в декабре составили 86 774 грн, в том числе надбавка - 58 655 грн, премия - 28 119 грн. В осенние месяцы Кулебе было начислено: в сентябре - 48 523 грн, октябре - 56 263 грн, ноябре - 43047 грн.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52 629 грн, в октябре 51000 грн, а в ноябре - 34 141 грн. В декабре его зарплата составляла 84 887 грн, из которых 35 506 грн надбавка и 49381 грн премия. Таким образом, СЗП в 2019 году у министра цифровой трансформации - 55 664 грн.

СЗП в прошлом году у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета составила 32 386 грн. В декабре он получил - 17 544 грн, а в сентябре и октябре по 48 000 грн, в ноябре - 16 000 грн.

СЗП в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова - 100 041 грн. В декабре ему начислено 186 541 грн, в том числе надбавки - 49 225 грн, премии - 137 317 грн. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила - 33 930 грн, 82 072 грн и 97 623 грн соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 грн, где надбавка - 73 337 грн, а премия - 149 255 грн. В сентябре ему начислено зарплаты 15 134 грн, в октябре 18 180 грн и ноябре - 79 883 грн. СЗП за прошлый год - 83 947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил в сентябре зарплаты - 18 549 грн, в октябре - 33 540 грн, а в ноябре - 31 102 грн. В декабре его зарплата составила - 162 003 грн, в том числе надбавка - 39 105 грн, а премия - 122 898. СЗП министра в 2019 году составила 61 299 грн.

У министра иностранных дел Вадима Пристайко - сумма СЗП в прошлом году - 62 069 грн. В декабре ему начислено 233 893 грн (с надбавкой 48 279 грн, премией 73766 грн, и материальной помощью 111 848 грн). В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была - 27 505 грн, 30 532 грн и 68 194 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре прошлого года получила 138 412 грн, в том числе надбавки - 42 412 грн и премии 96 000 грн. В сентябре ее заработная плата составляла 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, СЗП за 2019 год составила 63 446 грн.

У министра здравоохранения СЗП Зоряны Скалецкой в прошлом году - 41 940 грн. За три месяца осени чиновник получила - 15 896 грн в сентябре, 22 036 грн в октябре и 34 841 грн в ноябре. За декабрь министру насчитали 94 988 грн, в том числе надбавки 34 269 грн и премии 60 719 грн.

В последний месяц зимы министр развития громад и территорий Алена Бабак получила 212 600 грн (надбавки 37 600 грн, премии 175 000 грн). А в сентябре, октябре и ноябре - 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн соответственно. Ее СЗП в 2019 году - 84 318 грн.

СЗП в 2019 году у министра социальной политики Юлии Соколовской - 65 317 грн. Ее выплаты в сентябре составили - 24 395 грн, в октябре - 58 259 грн, в ноябре - 56 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 783 грн, в том числе надбавка - 39 432 грн, премия - 82 563 грн, а материальная помощь - 94 788 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36 384 грн, в октябре - 61 890 грн, в ноябре - 60 637 грн. В декабре ей насчитали 89 387 грн, из которых 36 387 грн - надбавка и 53 000 грн - премия. В целом СЗП министра в прошлом году составила 62 075 грн.

СЗП министра инфраструктуры Владислава Криклия 44 527 грн. Его выплаты в декабре составили 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премия 8 000 грн). В сентябре, октябре и ноябре - 55 390 грн, 40 439 грн и 38 239 грн соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в декабре прошлого года получил 112 905 грн, в том числе надбавки - 32 905 грн, а премии - 80 000 грн. В сентябре начислено зарплаты 9 142 грн, в октябре и ноябре - по 16 000 грн. СЗП министра в 2019 году - 38 512 грн.

У министра обороны Андрея Загороднюка СЗП в прошлом году - 41 982 грн. В сентябре он получил 24 228 грн, в октябре 23 377 грн, а в ноябре - 23 132 грн. В декабре его зарплата была 97 191 грн (надбавка 23134 грн и премия 74 057 грн).

Министр юстиции Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки - 35 961 грн и премии 190 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре - 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его СЗП в 2019 году составила 75 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда имела СЗП в прошлом году 46 688 грн. В декабре ее выплаты составили 158 772 грн, в том числе надбавка 37 280 грн, премия - 80 000 грн, материальная помощь 41 492 грн. В сентябре чиновник получил 22 894 грн, в октябре 23 453 грн, а в ноябре 23 124 грн.

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