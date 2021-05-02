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Кабмин призвал набсовет Нафтогаза не уходить в отставку до назначения новых членов

02.05.2021, 09:38
Кабмин призвал набсовет Нафтогаза не уходить в отставку до назначения новых членов - Фото
Нафтогаз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правительство призывает членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" остаться на должностях до проведения конкурса и избрания нового состава. Заявление опубликовано на сайте Кабмина.

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"Правительство надеется, что наблюдательный совет Нафтогаза, в продолжение лучших практик корпоративного управления, встанет на позицию по дальнейшему исполнению своих обязанностей", – говорится в заявлении.

В Кабмине заверяют, что остаются преданными реформе корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Денис Юдин
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