Кабмин призвал набсовет Нафтогаза не уходить в отставку до назначения новых членов

Правительство призывает членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" остаться на должностях до проведения конкурса и избрания нового состава. Заявление опубликовано на сайте Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Правительство надеется, что наблюдательный совет Нафтогаза, в продолжение лучших практик корпоративного управления, встанет на позицию по дальнейшему исполнению своих обязанностей", – говорится в заявлении.

В Кабмине заверяют, что остаются преданными реформе корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.