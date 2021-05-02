Кабмин призвал набсовет Нафтогаза не уходить в отставку до назначения новых членов
02.05.2021, 09:38
Нафтогаз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Правительство призывает членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" остаться на должностях до проведения конкурса и избрания нового состава. Заявление опубликовано на сайте Кабмина.
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"Правительство надеется, что наблюдательный совет Нафтогаза, в продолжение лучших практик корпоративного управления, встанет на позицию по дальнейшему исполнению своих обязанностей", – говорится в заявлении.
В Кабмине заверяют, что остаются преданными реформе корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
- 28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления Нафтогаза Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция.
- Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы Нафтогаза и призвали украинскую власть уважать корпоративное право.
- 30 апреля члены набсовета Нафтогаза подали уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
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