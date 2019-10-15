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Федоров анонсировал аудит и реформу Госспецсвязи

Федоров анонсировал аудит и реформу Госспецсвязи - Фото
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.10.2019, 15:48

По мнению министра цифровой трансформации, работу Госспецсвязи описывают четыре слова - "неэффективность, непрофессионализм, бюрократизм и коррупция"

В Государственной службе специальной связи и защиты информации проведут аудит, а после будет предложен алгоритм реформирования структуры. Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Совсем скоро начнем аудит структуры и предложим алгоритм реформирования. Наше министерство будет формировать политику развития соответствующих сфер, и мы берем на контроль весь путь трансформации", - написал министр. 

По мнению Федорова, работу Госспецсвязи описывают четыре слова - "неэффективность, непрофессионализм, бюрократизм и коррупция": "Причем коррупцию смело можно поставить на первое место".

"Мы будем рассказывать о трансформации органа. Это важно. Сейчас точно польется поток грязи в нашу сторону, провокаций и угроз. Это всегда был чей-то кошелек. И его просто так не отдадут", - подытожил министр.

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Михаил Федоров госспецсвязь
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