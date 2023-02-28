Кабмин разорвал соглашения с РФ и Беларусью о пограничном сотрудничестве
28.02.2023, 19:39
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)
Кабинет министров Украины разорвал соглашения с Россией и Беларусью о пограничном сотрудничестве. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Прекращено действие соглашения 2011 года с правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пограничных пунктов пропуска.
Прекращено действие соглашения 1995 года с правительством Беларуси об организации совместного контроля на пограничных пунктах пропуска.
Заявлено о выходе из соглашения СНГ 1994 года по льготным поставкам погранвойскам государств-участников спецтехники и других материальных ресурсов.
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