Кабмин разорвал соглашения с РФ и Беларусью о пограничном сотрудничестве

Кабинет министров Украины разорвал соглашения с Россией и Беларусью о пограничном сотрудничестве. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Прекращено действие соглашения 2011 года с правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пограничных пунктов пропуска.

Прекращено действие соглашения 1995 года с правительством Беларуси об организации совместного контроля на пограничных пунктах пропуска.

Заявлено о выходе из соглашения СНГ 1994 года по льготным поставкам погранвойскам государств-участников спецтехники и других материальных ресурсов.

14 февраля 2023 года Кабмин максимально упростил импорт товаров военного назначения, включая беспилотники.

15 февраля Кабмин выбрал 26 участков стратегических недр для инвесторов.

Сергій Бережний

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