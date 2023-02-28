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Кабмин разорвал соглашения с РФ и Беларусью о пограничном сотрудничестве

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 19:39
Кабмин разорвал соглашения с РФ и Беларусью о пограничном сотрудничестве - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров Украины разорвал соглашения с Россией и Беларусью о пограничном сотрудничестве. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Прекращено действие соглашения 2011 года с правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пограничных пунктов пропуска.

Прекращено действие соглашения 1995 года с правительством Беларуси об организации совместного контроля на пограничных пунктах пропуска.

Заявлено о выходе из соглашения СНГ 1994 года по льготным поставкам погранвойскам государств-участников спецтехники и других материальных ресурсов.

Сергій Бережний
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кабмин международные соглашения государственная граница приграничное сотрудничество
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