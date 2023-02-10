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Кабмин уволил сразу шесть заместителей министров

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 17:59
Кабмин уволил сразу шесть заместителей министров - Фото
Здание кабинета министров Украины (Фото - Aндрей Гудзенко / LIGA.net)

Кабинет министров Украины освободил от должностей сразу шесть заместителей министров. Список уволенных опубликовал представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Список уволенных: 

- Денис Кудин с должности первого заместителя Министра экономики Украины;

- Мэри Акопян с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Игорь Бондаренко с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Сергей Гончаров с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Богдан Драпятый с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Екатерина Павличенко с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Ольга Рабийчук с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Сергій Бережний
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кабмин увольнение кабинет министров
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