Кабмин уволил сразу шесть заместителей министров
Кабинет министров Украины освободил от должностей сразу шесть заместителей министров. Список уволенных опубликовал представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Список уволенных:
- Денис Кудин с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
- Мэри Акопян с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Игорь Бондаренко с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Сергей Гончаров с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Богдан Драпятый с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Екатерина Павличенко с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Ольга Рабийчук с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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