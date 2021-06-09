Кабмин выделил на доплаты МВД 800 млн грн из COVID-фонда

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн на доплаты. Средства возьмут государственной программы по борьбе с COVID-19. Об этом идет речь в постановлении Кабмина, опубликованном на сайте правительства.

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Аппарату МВД выделяется 71 млн 599 000 грн для осуществления доплат медицинским работникам учреждений здравоохранения из структуры МВД, непосредственно занятым в ликвидации COVID-19.

Другие подразделения МВД получат средства для доплат сотрудникам, "которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина", а также медработникам.

Госпогранслужба получит 30 млн 807 000 грн, Нацгвардия – 16 млн 594 000 грн, Госслужба по чрезвычайным ситуациям – 1 млн 737 000 грн, Нацполиция – 679 млн 261 000 грн.

1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.

В октябре 2020-го глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что расходование денег из Фонда борьбы с COVID-19 было одним из ключевых вопросов в отношениях с МВФ.

27 октября Кабмин постановил передать Укравтодору 61,5 млн грн на улучшение состояния дорог во Львовской области. Также часть денег из COVID-фонда передали на производство сериалов.

В декабре расходы Фонда борьбы с COVID-19 увеличили на 6 млрд грн. К концу года объем фонда составлял 80,9 млрд грн.

23 апреля в Госаудитслужбе заявили, что аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19 показал финансовые нарушения на 406,8 млн грн. Это привело к ущербу в 114,4 млн грн.

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Вадим Ребрина

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