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Кабмин выделил на доплаты МВД 800 млн грн из COVID-фонда

09.06.2021, 22:41
Кабмин выделил на доплаты МВД 800 млн грн из COVID-фонда - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн на доплаты. Средства возьмут государственной программы по борьбе с COVID-19. Об этом идет речь в постановлении Кабмина, опубликованном на сайте правительства.

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Аппарату МВД выделяется 71 млн 599 000 грн для осуществления доплат медицинским работникам учреждений здравоохранения из структуры МВД, непосредственно занятым в ликвидации COVID-19.

Другие подразделения МВД получат средства для доплат сотрудникам, "которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина", а также медработникам.

Госпогранслужба получит 30 млн 807 000 грн, Нацгвардия – 16 млн 594 000 грн, Госслужба по чрезвычайным ситуациям – 1 млн 737 000 грн, Нацполиция – 679 млн 261 000 грн.

  • 1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.
  • В октябре 2020-го глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что расходование денег из Фонда борьбы с COVID-19 было одним из ключевых вопросов в отношениях с МВФ.
  • 27 октября Кабмин постановил передать Укравтодору 61,5 млн грн на улучшение состояния дорог во Львовской области. Также часть денег из COVID-фонда передали на производство сериалов.

Читайте также: Випробування 81 мільярдом: на що насправді витратили Фонд боротьби з COVID-19

Вадим Ребрина
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кабмин мвд коронавирус COVID-фонд
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