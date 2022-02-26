UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как отличить украинскую технику от вражеской. Основные метки противника и цвета

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 02:22
Как отличить украинскую технику от вражеской. Основные метки противника и цвета - Фото
Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации

Инструкция от Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Техника врага имеет темно-зеленый и болотный цвет. Иногда присутствует трехцветный окрас.

"Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", – отмечают в сообщении.

Внимание! Ни в коем случае не снимайте и не публикуйте передвижение украинской военной техники, потому что это помогает врагу.

Дополнительные признаки техники оккупанта, указывающие на направление движения:

  • косая линия на кузове – на Херсон;
  • метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев;
  • треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск;
  • круг – для мобильного резерва.

Что делать, если увидели оккупационную технику

Сообщите об этом ВСУ по номеру 0800 500 410. Еще контакты здесь.

А также снимайте на видео передвижение вражеской техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

"У вас есть желание и возможность – уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами", – говорится в сообщении.

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российская военная техника война с россией военная техника рф вражеская техника
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 