Как отличить украинскую технику от вражеской. Основные метки противника и цвета
Инструкция от Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Техника врага имеет темно-зеленый и болотный цвет. Иногда присутствует трехцветный окрас.
"Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", – отмечают в сообщении.
Внимание! Ни в коем случае не снимайте и не публикуйте передвижение украинской военной техники, потому что это помогает врагу.
Дополнительные признаки техники оккупанта, указывающие на направление движения:
- косая линия на кузове – на Херсон;
- метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев;
- треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск;
- круг – для мобильного резерва.
Что делать, если увидели оккупационную технику
Сообщите об этом ВСУ по номеру 0800 500 410. Еще контакты здесь.
А также снимайте на видео передвижение вражеской техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.
"У вас есть желание и возможность – уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами", – говорится в сообщении.
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