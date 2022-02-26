Как отличить украинскую технику от вражеской. Основные метки противника и цвета

Инструкция от Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Техника врага имеет темно-зеленый и болотный цвет. Иногда присутствует трехцветный окрас.

"Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", – отмечают в сообщении.

Внимание! Ни в коем случае не снимайте и не публикуйте передвижение украинской военной техники, потому что это помогает врагу.

Дополнительные признаки техники оккупанта, указывающие на направление движения:

косая линия на кузове – на Херсон;

метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев;

треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск;

круг – для мобильного резерва.

Что делать, если увидели оккупационную технику

Сообщите об этом ВСУ по номеру 0800 500 410. Еще контакты здесь.

А также снимайте на видео передвижение вражеской техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

"У вас есть желание и возможность – уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами", – говорится в сообщении.

Катерина Амеліна

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