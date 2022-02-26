Как противодействовать меткам российских диверсантов: инструкция ГСЧС

Российские диверсанты могут везде оставлять метки: в больших городах, городках и даже селах, особенно в направлении Киева. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Например, метку с заглавного фото публикации выявили возле части спасателей в Ватутино.

ГСЧС рекомендует делать такие действия:

Жителям домов. Определить ответственных мужчин, которые периодически буду осматривать крышу. Это же касается других зданий, даже домов культуры и магазинов.

Всем. Присматриваться. Такие отметки могут быть даже на улице.

ЕСЛИ НАШЛИ ТАКИЕ МЕТКИ – ЗАРИСОВЫВАЙТЕ ИХ СМОЛОЙ ИЛИ ЧЕМ-НИБУДЬ ЗАСЫПАЙТЕ.

Марк Сировой

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