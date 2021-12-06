Как распознать кремлевскую пропаганду. Тренинг для журналистов

Портал LIGA.net и Интерньюз-Украина приглашают журналистов и редакторов украинских медиа к участию в бесплатном онлайн тренинге "Как распознать кремлевскую пропаганду, работая с информацией". Он начнется в среду, 15 декабря в 15.00 и продлится четыре дня (с 15 по 18 декабря) в формате видеоконференции (Zoom) с 15.00 до 18.00.

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Участие в мероприятии позволит усовершенствовать знания и навыки работы с дезинформацией, в частности, освоить инструменты проверки достоверности информационных сообщений, выявление дезинформации (фактчекинг) и злонамеренных нарративов.

"Сейчас везде говорят о "дезинформации", "пропаганде", "фейках", и "информационной войне". Но часто сами эти понятия употребляют без критического осмысления. На тренинге мы будем учиться различать разные типы злонамеренных информационных влияний, чтобы понимать: где перед" нами фейк, где манипуляция, а где – стратегический нарратив. Мы также научимся практическим навыкам и инструментам выявления дезинформации" – рассказывает директор по аналитике "Интерньюз-Украина", Владимир Ермоленко, который будет работать с участниками тренинга 15 декабря.

Также тренерами и спикерами станут:

Виктория Романюк – заместитель главного редактора проекта StopFake.

Валерия Кондратова – специальный корреспондент LIGA.net.

Юрий Смирнов – специальный корреспондент LIGA.net.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Дедлайн для подачи заявки – 12 декабря, 18:00.

В первый день, 15 декабря, участники ознакомятся с детальным разбором актуальных кейсов и дезинформационных операций в Украине и мире. 16 и 17 декабря будет проходить работа с практическими инструментами проверки информации, выявление дезинформации и злонамеренных нарративов, поиск их источников. 18 декабря участников ожидает обсуждение практического применения усвоенного материала с журналистами LIGA.net, освещающими и анализирующими примеры российской дезинформации.

С вопросами можно обратиться по электронному адресу: [email protected]

Тренинг состоится в рамках программы "Содействие противостоянию дезинформации в украинских СМИ" и при поддержке посольства США в Украине.

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Сергей Бережной

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