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"Как в 90-х". Милованов говорит, что Данилюк ударил его из-за конкурса по отбору главы БЭБ

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 11:55
Тимофей Милованов и Александр Данилюк (Фото - Facebook)

Внештатный советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов утверждает, что экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его из-за недопуска к конкурсу по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Об этом Милованов написал в Facebook

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По словам Милованова, Данилюк пригласил его к себе на день рождения, где и произошел конфликт.

"Вчера Данилюк ударил меня. Что произошло если забыть о фамилиях? Кандидат на главу БЭБ пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору председателя. И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса", – написал Милованов.

"Кандидат говорит, что он реформатор, что на комиссию давили, чтобы его отстранить. А на самом деле – оказывает давление сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников, когда они принимали "не те" решения", – продолжил советник главы ОП. 

Милованов утверждает, что многие кандидаты "пытаются просто разбалансировать конкурс, чтобы сбить запуск новой службы и отсрочить внедрение важной реформы", а инцидент с Данилюком называет примером давления: "Но ни я ни другие члены комиссии не будут подвергаться этому давлению и не будут нарушать закон".

Данилюк пока не комментировал вчерашний инцидент.

  • 29 июля на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет Милованов, решили не допускать Данилюка к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Милованов заявил, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
  • 30 июля Данилюк подрался с Миловановым
Владислав Сердюк
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Тимофей Милованов драка Александр Данилюк
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