Какие партии прошли бы в Раду, если выборы - в январе. Опрос

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Если бы выборы в парламент проходили в январе 2019 года, то проходной барьер в Раду преодолели бы шесть политических партий. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании Инфо Сапиенс и Социологической группы Рейтинг.



Участникам опроса задали вопрос, за какую политическую силу они бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье.

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Наибольшее предпочтение опрошенные украинцы отдали партии кандидата в президенты Юлии Тимошенко ВО Батькивщина (14,0%). На втором месте по количеству голосов респондентов политсила шоумена Владимира Зеленского Слуга народа (12,9%). Следом - партия действующего президента Петра Порошенко БПП Солидарность (8,4%).

Также 4-процентный барьер преодолели бы Оппозиционная платформа - За жизнь исключенного из фракции Оппоблок Юрия Бойко и Вадима Рабиновича (6,9%), партия кандидата в президенты Анатолия Гриценко Гражданская платформа (5,7%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,3%).

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Иллюстрация: ratinggroup.ua

Опрос проведен в период с 19 по 30 января 2019 года включительно среди 10 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 1%.