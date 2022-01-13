Какой план Б, если люди под санкциями СНБО выиграют суды. Данилов говорит, они "временные"

На вопрос, какой план Б, если люди, против которых СНБО вводил санкции, или те, кто попали в реестр олигархов, будут выигрывать суды в Украине или в Европейском суде по правам человека, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что совет не выносит приговоры, а назначает "временные" ограничение" в виде санкций. Об этом он рассказал в интервью УП.

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"Такое впечатление, что мы на святых людей пошли", – ответил Данилов на вопросы журналиста. Он добавил, что "для некоторых деятелей" санкции могут быть бессрочными, и ему "хочется сделать гораздо больше по отношению к этим людям".

Данилов отметил, что соответствующего закона нет, однако он бы "его разработал", ведь "понимает, какая опасность от деятельности этих лиц относительно существования нашей страны".

Данилов заявил, что если в СНБО поступит предложение о введении санкций против пятого президента Порошенко, "голосов будет предостаточно".

СНБО планирует определить список людей, которые попадут в реестр олигархов до конца 2022-го.

В декабре 2021-го СНБО ввел санкции против физических и юридических лиц, причастных к сооружению так называемого Крымского моста.

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Марина Тищенко

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