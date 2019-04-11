Канада ждет следующего президента Украины на обсуждении реформ

Христя Фриланд (фото - Facebook)

Агрессия России не должна мешать Украине на пути реформирования. Об этом Христя Фриланд заявила на заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговли, передает Укринформ.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию в Крыму, Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую приверженность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО", - заявила Фриланд.

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Глава МИД Канады сказала, что благодаря этому ее страна готова принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Мероприятие состоится после второго тура президентских выборов и ознаменует важный момент для объединения международного сообщества вокруг новоизбранного демократического президента Украины - кто бы им ни стал - и продолжение поддержки Украины в ее усилиях по реформированию", - отметила министр.

Саммит пройдет в начале июля 2019 года в Торонто. В 2018 году он был в Копенгагене, в 2017-м - в Лондоне. Цель конференции - ознакомить партнеров с ходом реформ в Украине и обсудить дальнейшие пути взаимодействия и практической помощи Украине.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. На пост претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.