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11.04.2019, 07:07

Канада ждет следующего президента Украины на обсуждении реформ

Канада ждет следующего президента Украины на обсуждении реформ - Фото
Христя Фриланд (фото - Facebook)

Глава МИД Канады Христя Фриланд сказала, что несмотря на агрессию РФ Украина сохраняет приверженность реформам

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Агрессия России не должна мешать Украине на пути реформирования. Об этом Христя Фриланд заявила на заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговли, передает Укринформ.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию в Крыму, Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую приверженность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО", - заявила Фриланд.

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Глава МИД Канады сказала, что благодаря этому ее страна готова принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Мероприятие состоится после второго тура президентских выборов и ознаменует важный момент для объединения международного сообщества вокруг новоизбранного демократического президента Украины - кто бы им ни стал - и продолжение поддержки Украины в ее усилиях по реформированию", - отметила министр.

Саммит пройдет в начале июля 2019 года в Торонто. В 2018 году он был в Копенгагене, в 2017-м - в Лондоне. Цель конференции - ознакомить партнеров с ходом реформ в Украине и обсудить дальнейшие пути взаимодействия и практической помощи Украине. 

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. На пост претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

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Теги: Христя Фриланд, реформы, канада, выборы президента, выборы-2019, второй тур
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