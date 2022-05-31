Канада ввела санкции против четырех компаний РФ и 22 россиян, включая Кабаеву
Канада расширила санкции против России, внеся в список Алину Кабаеву, – вероятную любовницу российского диктатора Владимир Путина, с которой, по данным СМИ, у них есть общие дети. О новых санкциях против РФ сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.
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В санкционный список попали 22 человека:
- Алина Кабаева;
- Ольга Айзиман (бывшая жена близкого к Путину олигарха Михаила Фридмана);
- Елена Георгиева (председатель правления Новикомбанка);
- Лариса Фридман (дочь Фридмана);
- Екатерина Фридман (дочь Фридмана);
- Андрей Козицын (гендиректор Уральской горно-металлургической компании);
- Михаил Кучмент (бизнесмен и председатель набсовета Совкомбанка);
- Милана Королева (модель, блогер и жена Кучмента);
- Анатолий Браверман (первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций);
- Инна Браверман (жена Бравермана);
- Александр Браверман (сын Бравермана);
- Михаил Россеев (главный бухгалтер Газпрома);
- Вадим Кулик (заместитель президента – председателя правления банка ВТБ);
- Наталья Диркс (член правления банка ВТБ);
- Максим Кондатенко (член правления банка ВТБ);
- Эркин Норов (член правления банка ВТБ);
- Святослав Островский (член правления банка ВТБ);
- Дмитрий Пьянов (финансовый директор банка ВТБ);
- Сергей Мальцев (председатель совета директоров Globaltrans, бывший зампред Сбербанка России);
- Кирилл Царев (первый заместитель председателя Сбербанка);
- Наталья Алымова (бывший член правления Сбербанка);
- Александра Бурико (бывший заместитель председателя Сбербанка).
Также Канада внесла в санкционный список четыре российских компании:
- АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;
- ООО "Управляющая компания РВК";
- АО "Россельхозбанк";
- АО "Инвестторгбанк".
МИД Канады сообщает, что санкции расширены из-за того, что "действия РФ представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".
- В марте Канада ввела санкции против Путина, главы МИД РФ Лаврова, министра финансов Силуанова, министра обороны Шойгу и других чиновников страны-агрессора, а также олигархов Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Олега Дерипаски. Ограничения коснулись также 32 российских организаций и предприятий. Канада также запретила экспорт в Россию широкого круга товаров и ввела пошлину в размере 35% на товары из РФ и Беларуси.
- В середине апреля Канада ввела в действие санкции против двух дочерей Путина – Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, а также против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, жены и дочери главы МИД РФ Лаврова. Всего в санкционном списке оказались 14 россиян.
- 13 мая Великобритания ввела санкции против Кабаевой и многочисленных родственников и друзей Путина.
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