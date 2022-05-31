Канада ввела санкции против четырех компаний РФ и 22 россиян, включая Кабаеву

Канада расширила санкции против России, внеся в список Алину Кабаеву, – вероятную любовницу российского диктатора Владимир Путина, с которой, по данным СМИ, у них есть общие дети. О новых санкциях против РФ сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

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В санкционный список попали 22 человека:

- Алина Кабаева;

- Ольга Айзиман (бывшая жена близкого к Путину олигарха Михаила Фридмана);

- Елена Георгиева (председатель правления Новикомбанка);

- Лариса Фридман (дочь Фридмана);

- Екатерина Фридман (дочь Фридмана);

- Андрей Козицын (гендиректор Уральской горно-металлургической компании);

- Михаил Кучмент (бизнесмен и председатель набсовета Совкомбанка);

- Милана Королева (модель, блогер и жена Кучмента);

- Анатолий Браверман (первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций);

- Инна Браверман (жена Бравермана);

- Александр Браверман (сын Бравермана);

- Михаил Россеев (главный бухгалтер Газпрома);

- Вадим Кулик (заместитель президента – председателя правления банка ВТБ);

- Наталья Диркс (член правления банка ВТБ);

- Максим Кондатенко (член правления банка ВТБ);

- Эркин Норов (член правления банка ВТБ);

- Святослав Островский (член правления банка ВТБ);

- Дмитрий Пьянов (финансовый директор банка ВТБ);

- Сергей Мальцев (председатель совета директоров Globaltrans, бывший зампред Сбербанка России);

- Кирилл Царев (первый заместитель председателя Сбербанка);

- Наталья Алымова (бывший член правления Сбербанка);

- Александра Бурико (бывший заместитель председателя Сбербанка).

Также Канада внесла в санкционный список четыре российских компании:

- АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;

- ООО "Управляющая компания РВК";

- АО "Россельхозбанк";

- АО "Инвестторгбанк".

МИД Канады сообщает, что санкции расширены из-за того, что "действия РФ представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".

В марте Канада ввела санкции против Путина, главы МИД РФ Лаврова, министра финансов Силуанова, министра обороны Шойгу и других чиновников страны-агрессора, а также олигархов Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Олега Дерипаски. Ограничения коснулись также 32 российских организаций и предприятий. Канада также запретила экспорт в Россию широкого круга товаров и ввела пошлину в размере 35% на товары из РФ и Беларуси.

В середине апреля Канада ввела в действие санкции против двух дочерей Путина – Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, а также против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, жены и дочери главы МИД РФ Лаврова. Всего в санкционном списке оказались 14 россиян.

13 мая Великобритания ввела санкции против Кабаевой и многочисленных родственников и друзей Путина.

Оксана Житнюк

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