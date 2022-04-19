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Канада ввела санкции против дочерей Путина, главы Центробанка и близких к Кремлю олигархов

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19.04.2022, 19:44
Канада ввела санкции против дочерей Путина, главы Центробанка и близких к Кремлю олигархов - Фото
Фото: depositphotos.com

Канада ввела в действие санкции против двух дочерей Путина – Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, жены и дочери главы МИД РФ Лаврова. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Канады. 

Под санкции попали и близкие к Путину олигархи: Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Сергей Ролдугин и другие. 

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Всего в санкционном списке 14 россиян. 

Им запрещен въезд в Канаду, запрещается заключать с ними какие-либо сделки. Также их имущество в Канаде будет заморожено. 

"Указанные лица являются близкими соратниками российского режима, попавшими под санкции за содействие нарушению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в заявлении МИД Канады. 

Министерство отмечает, что действия Российской Федерации являются серьезным нарушением международного мира и безопасности, приведшим к серьезному международному кризису. 

  • Канада уже ввела санкции против президента РФ Путина, главы МИД РФ Лаврова, министра финансов Силуанова, министра обороны Шойгу и других чиновников страны-агрессора, а также олигархов Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Олега Дерипаски. Ограничения коснулись также 32 российских организаций и предприятий. Канада также запретила экспорт в Россию широкого круга товаров и ввела пошлину в размере 35% на товары из РФ и Беларуси. 

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Роман Брыль
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