Канада ввела санкции против российских военных чиновников, причастных к зверствам в Буче

Канада вводит дополнительные санкции в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину, в том числе – против российских военных чиновников, причастных к преступлениям в Буче. Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли.

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"Несмотря на призывы международного сообщества прекратить свои вопиющие действия, российский режим продолжает вести бессмысленную войну", – говорится в сообщении.

Жоли заявила, что Канада усиливает давление на российскую военную машину и вводит новые ограничения в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию диктатора Владимира Путина, включая ужасающие события в Буче.

"Канада решительно осуждает убийство гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче", – говорится в заявлении главы канадского МИД.

Новый санкционный список опубликован здесь. В перечне военных чиновников – их имена и даты рождения.

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Наталия Медведева

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