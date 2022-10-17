Канделаки, Безруков, Коц. Канада ввела новые санкции против российских пропагандистов
Министерство иностранных дел Канады в понедельник, 17 октября, объявило о введении дополнительных санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину и попытку аннексии украинских территорий. Об этом сообщается на сайте министерства.
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"Кремль много лет пытался подорвать территориальную целостность Украины с помощью государственных СМИ и доверенных лиц, повторяющих псевдоисторические выступления Путина и очевидно фальшивые юридические претензии. <...> Те, кто причастен к оправданию нарушения прав человека со стороны России, должны быть привлечены к ответственности", – заявило министерство.
В связи с этим Канада вводит санкции против 34 человек и телеканала "Звезда", причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.
"Эти лица помогают российскому режиму в подрыве принципов государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом к неоправданной войне российского режима", – заявили в МИД Канады.
В санкционный список, в частности, попали:
→ телеведущая Тина Канделаки;
→ актер Владимир Машков;
→ актер Сергей Безруков;
→ актер Дмитрий Певцов;
→ помощник Путина Владимир Мединский;
→ спортивный комментатор Дмитрий Губерниев;
→ телеведущая Наиля Аскер-заде;
→ "военкор" Александр Коц;
→ политолог Владимир Корнилов;
→ телеведущий Михаил Леонтьев и др.
Полный список находится на отдельной странице МИД Канады.
- Новый пакет санкций со стороны Канады – второй за две недели. В предыдущий вошли около 80 россиян и российских гауляйтеров с оккупированных территорий.
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