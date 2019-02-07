Кандидат в президенты Гнап попал в скандал. Вот, что надо знать

Дмитрий Гнап (фото - radiosvoboda.org)

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в скандал, связанный с 15000 евро. Как рассказала редактор проекта Слідство.Інфо Анна Бабинец у себя в Facebook, к ней обратились коллеги из другого медиа с вопросом о судьбе этих денег, которые команда выиграла в 2015 году.

"Эта история все равно всплыла бы в публичную плоскость и неизвестно в каком свете. Считаю важным заявить о ней от своего имени как о свершившемся факте без громких оценок и теорий заговора", - объяснила журналист.

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Она рассказала, что в 2015 году команда журналистов-расследователей Слідство.Інфо выиграла премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015" в размере 15000 евро. Средства были перечислены на личный счет тогда руководителя проекта Дмитрия Гнапа. Он пообещал, что деньги пойдут на армию. Но оказалось, что к этому моменту на армию было потрачено только 2000 из этой суммы, 3900 он потратил на нужды проекта, а 9100 остались на его счету.

Гнап, который покинул проект ради политики, пообещал у себя в Facebook в ближайшее время перечислить деньги на счет Слідство.Інфо. "Остаток в 9087 евро закину сегодня или завтра на счет Слідство. И пусть команда решает, как ими распорядиться. Платежка будет здесь", - написал он.

Ранее Гнап, который баллотируется в президенты, насобирал на краудфандинге три миллиона гривень для залога в ЦИК.