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26.03.2019, 11:27

Кандидаты в президенты официально потратили уже под 1,3 млрд грн

Кандидаты в президенты официально потратили уже под 1,3 млрд грн - Фото
Фото: LIGA.net

На рекламу в СМИ потрачено каждую вторую гривну из фондов кандидатов - это чрезвычайно высокий показатель, заявили в Комитете избирателей Украины

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44 кандидата на пост президента только официально потратили на кампании 1 млрд 273 млн грн. Об этом со ссылкой на данные промежуточных финансовых отчетов кандидатов об использовании средств избирательного фонда от ЦИК пишет сайт Комитета избирателей Украины.

"Однако неофициальные расходы еще больше. В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандитатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей", - уточнили в КИУ.

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Закон не устанавливает ограничений по размеру избирательных фондов кандидатов, поэтому политики могут тратить любые суммы.

Основную массу средств кандидаты потратили на информационные кампании в СМИ - 853 млн грн.

Больше всего средств в СМИ-рекламу (в процентном отношении) потратили Юрий Кармазин (100%), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%).

В абсолютном отношении больше всего на рекламу в СМИ потратили (в гривнях):

215 млн - Петр Порошенко;
118 млн - Юлия Тимошенко;
97 млн - Александр Вилкул;
80 млн - Сергей Тарута;
64 млн - Владимир Зеленский;
59 млн - Олег Ляшко;
52 млн - Анатолий Гриценко;
39 млн - Юрий Бойко;
34 млн - Александр Шевченко;
11 млн - Руслан Кошулинский;
11 млн - Евгений Мураев;
10 млн - Андрей Садовый.

По данным КИУ, семь кандидатов официально не совершали никаких расходов во время кампании: Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снялся), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев.

"Законодательство некоторых стран Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств, либо же платная политическая реклама вообще запрещена", - указали в КИУ.

Информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта.

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Теги: КИУ, выборы-2019, затраты, предвыборная кампания
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