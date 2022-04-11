UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Канцлер Австрии о переговорах с Путиным: Разговор был прямым, открытым и жестким

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 19:09
Канцлер Австрии о переговорах с Путиным: Разговор был прямым, открытым и жестким - Фото
Карл Нехаммер (Фото epa.eu)

Встреча между канцлером Австрии Карлом Нехаммером и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве "не была дружественным визитом", заявил Нехаммер после переговоров. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это не дружественный визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел безмерные страдания, причиненные российской агрессивной войной", — сказал канцлер, добавив, что разговор был "очень прямым, открытым и жестким".

Нехаммер сказал, что его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что "в войне есть только проигравшие с обеих сторон". По его словам, этими переговорами он надеялся помочь положить конец войне или улучшить условия для гражданского населения Украины.

"Я говорил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Я также недвусмысленно заявил президенту Путину, что санкции против России останутся в силе и будут продолжать ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди", — сказал Нехаммер.

Канцлер Австрии отметил, что, по его мнению, "нет альтернативы поиску прямых переговоров и с Россией, несмотря на все очень большие разногласия".

"Я также дал понять президенту России, что крайне необходимы гуманитарные коридоры для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города, а также для вывоза женщин, детей и раненых", – сказал Нехаммер.

Он сообщил, что проинформирует о переговорах европейских партнеров и обсудит с ними дальнейшие шаги.

Читайте также: Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину "наводить мосты"

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин карл нехаммер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 