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Канцлер Германии Шольц выступил за постоянные поставки оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 20:15
Канцлер Германии Шольц выступил за постоянные поставки оружия Украине - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо усилить устойчивость Украины в войне с Россией постоянными поставками оружия. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

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Он сказал, что некоторые страны-участницы G7, как и Германия, приняли решения о поставках Украине оружия для обеспечения ее сопротивления российской агрессии. По его словам, устойчивость Украины "зависит от постоянных поставок" оружия.

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Вадим Ребрина
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Россия война оружие олаф шольц
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