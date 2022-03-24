Канцлер Германии Шольц выступил за постоянные поставки оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо усилить устойчивость Украины в войне с Россией постоянными поставками оружия. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

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Он сказал, что некоторые страны-участницы G7, как и Германия, приняли решения о поставках Украине оружия для обеспечения ее сопротивления российской агрессии. По его словам, устойчивость Украины "зависит от постоянных поставок" оружия.

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Вадим Ребрина

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