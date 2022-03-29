Картину Бэнкси продали на аукционе, чтобы отдать деньги киевской больнице Охматдет

Картину знаменитого британского художника Бэнкси CND Soldiers продали с аукциона, чтобы передать полученные деньги киевской больнице Охматдет. Об этом сообщает BBC и Twitter компании MyArtBroker, на аукционе которой провели торги.

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Картину продали за $106 505 (81 000 фунтов стерлингов) при стартовой цене 20 000 фунтов стерлингов.

Бэнкси написал эту картину в 2005 году, она называется CND Soldiers – Солдаты КЯР (Кампании за ядерное разоружение, Campaign for Nuclear Disarmament).

На картине изображены два военных с оружием, которые рисуют на стене эмблему мира. Эмблема красного цвета, и краска, стекающая с нее, выглядит как кровь.

Произведение искусства выставил на аукцион анонимный жертвователь.

Деньги от продажи будут переданы детской больнице Охматдет в Киеве.

Как отмечается, сайт аукциона не берет комиссию с продажи, а это означает, что большая часть денег должна попасть в больницу.

Наталия Медведева

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