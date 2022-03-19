Карты продвижения, минирование моря, теракты против США. В СНБО показали новые фейки РФ
19.03.2022, 22:02
Центр противодействия дезинформации при СНБО сделал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые российский агрессор продуцировал в течение 19 марта.
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- Россия продолжает распространять фейковые карты продвижения оккупационных войск по территории Украины.
- РФ, вероятно, заминировала отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. При этом враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину.
- Война России против Украины продолжается уже восемь лет, а не 25 дней.
- Во время очередного брифинга министерства обороны России была озвучена информация о якобы подготовке полком Нацгвардии "Азов" серии терактов против сотрудников дипломатических представительств США и других стран во Львове для создания рычагов влияния на страны НАТО по закрытию неба над Украиной.
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