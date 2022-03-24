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КГГА просит киевлян закрыть окна и не выходить на улицу. Говорят, причина в пожаре

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 22:34
КГГА просит киевлян закрыть окна и не выходить на улицу. Говорят, причина в пожаре - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Киевская горгосадминистрация просит жителей столицы закрыть окна и по возможности не находиться на открытом воздухе: из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии дыма следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", – говорится в сообщении.

Также в КГГА советуют делать влажную уборку. "Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу", – сообщили в администрации.

Там призвали сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации.

Вадим Ребрина
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киев пожар КГГА
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