UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киднепинг и русификация: МИД и омбудсмен рассказали о депортации украинских детей в РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 12:09
Киднепинг и русификация: МИД и омбудсмен рассказали о депортации украинских детей в РФ - Фото
Иллюстративное фото из Telegram Людмилы Денисовой

Оккупанты продолжают насильственно вывозить в Россию украинских детей, в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии РФ. В МИД Украины заявили о вопиющей угрозе незаконного усыновления, а омбудсмен Людмила Денисова заявила о геноциде в связи с насильственной русификацией. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МИД подчеркнули, что действия оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества.

Как отметили в ведомстве, особое беспокойство вызывает информация о намерении Минобразования РФ подписать с террористическими организациями ДНР и ЛНР "соглашения", которые позволили бы передавать депортированных детей-сирот в российские семьи.

"Фактически Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", – заявили в МИД.

Также сегодня омбудсмен Денисова сообщила, что в Совфеде РФ предлагают внедрить системную работу по обучению русскому языку маленьких украинцев, вывезенных из Донецкой и Луганской областей в РФ.

"Детей, говорящих и понимающих украинский язык, будут вынуждать учить язык агрессора для ассимиляции и обучения в русских школах. Власти страны-оккупанта планируют уничтожить сущность и язык маленьких украинцев, стереть их память и все связи с Украиной", – заявила Денисова.

Ссылаясь на росСМИ, она сообщила, что в РФ уже вывезено более 150 000 украинских детей.

  • Ранее также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что депортированных детей, многие из которых стали сиротами из-за геноцида россиян против украинского народа, хотят принудительно русифицировать. Креминь считает, что это "преступление, которое имеет все признаки лингвоцида".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД дети киднепинг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 