Киднепинг и русификация: МИД и омбудсмен рассказали о депортации украинских детей в РФ

Оккупанты продолжают насильственно вывозить в Россию украинских детей, в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии РФ. В МИД Украины заявили о вопиющей угрозе незаконного усыновления, а омбудсмен Людмила Денисова заявила о геноциде в связи с насильственной русификацией.

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В МИД подчеркнули, что действия оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества.

Как отметили в ведомстве, особое беспокойство вызывает информация о намерении Минобразования РФ подписать с террористическими организациями ДНР и ЛНР "соглашения", которые позволили бы передавать депортированных детей-сирот в российские семьи.

"Фактически Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", – заявили в МИД.

Также сегодня омбудсмен Денисова сообщила, что в Совфеде РФ предлагают внедрить системную работу по обучению русскому языку маленьких украинцев, вывезенных из Донецкой и Луганской областей в РФ.

"Детей, говорящих и понимающих украинский язык, будут вынуждать учить язык агрессора для ассимиляции и обучения в русских школах. Власти страны-оккупанта планируют уничтожить сущность и язык маленьких украинцев, стереть их память и все связи с Украиной", – заявила Денисова.

Ссылаясь на росСМИ, она сообщила, что в РФ уже вывезено более 150 000 украинских детей.

Ранее также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что депортированных детей, многие из которых стали сиротами из-за геноцида россиян против украинского народа, хотят принудительно русифицировать. Креминь считает, что это "преступление, которое имеет все признаки лингвоцида".

Оксана Житнюк

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