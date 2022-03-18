Киевская прокуратура объявила подозрение в госизмене экс-заместителю Фонда госимущества

Бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины передавал российским оккупантам информацию о дислокации военных и технике ВСУ, сообщил Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, подозреваемый распространял военную информацию с 24 октября по 16 марта, содействовал проведению агрессивной войны и поддерживал идею изменения территориальной целостности Украины.



Задержанный имеет военное образование, это значит, что он осознавал возможные последствия своих действий, например, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Киевлянину объявлено подозрение в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины). Его задержали по статье 615 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

Анна Чуданова

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