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Китай не оказывает России военную поддержку – посол КНР

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 04:13
Китай не оказывает России военную поддержку – посол КНР - Фото
Цин Ган Посол КНР в США Фото: твитер Qin Gang

Посол КНР в США Цинь Ган опроверг информацию о военной поддержки России в войне против Украины и назвал такие сообщения дезинформацией. Об этом он заявил в эфире CBS.

Посол заверил, что Китай не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправялет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание. 

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Цинь Ган уверил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, в частности, Украины, должны уважаться. И Китай призывает к немедленному прекращению огня и переходу к мирным переговорам.

На второй день российского вторжения Китай присоединился к западным санкциям, так два крупнейших банка ограничили сделки с РФ. До этого крупнейшие китайские банки воздерживались от санкций против Ирана, КНДР и даже гонконгских чиновников, опасаясь санкций от американского Минфина, сообщает Bloomberg.

В пятницу президент США Джо Байден предупредил президента Си Цзиньпина о "последствиях", если Китай поддержит вторжение России в Украину.

Анна Чуданова
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китай и россия военная поддержка российская агрессия санкции
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