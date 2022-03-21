Китай не оказывает России военную поддержку – посол КНР

Посол КНР в США Цинь Ган опроверг информацию о военной поддержки России в войне против Украины и назвал такие сообщения дезинформацией. Об этом он заявил в эфире CBS.

Посол заверил, что Китай не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправялет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание.

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Цинь Ган уверил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, в частности, Украины, должны уважаться. И Китай призывает к немедленному прекращению огня и переходу к мирным переговорам.

На второй день российского вторжения Китай присоединился к западным санкциям, так два крупнейших банка ограничили сделки с РФ. До этого крупнейшие китайские банки воздерживались от санкций против Ирана, КНДР и даже гонконгских чиновников, опасаясь санкций от американского Минфина, сообщает Bloomberg.

В пятницу президент США Джо Байден предупредил президента Си Цзиньпина о "последствиях", если Китай поддержит вторжение России в Украину.

Анна Чуданова

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