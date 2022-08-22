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Китай три месяца подряд больше всего нефти покупает у России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 04:20
Китай три месяца подряд больше всего нефти покупает у России – Reuters - Фото
Нефть (Фото: pixabay.com)

Россия третий месяц подряд является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни.

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Как отмечается, китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки сырой нефти со скидкой у России, одновременно сократив поставки конкурентов РФ.

Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил 7,15 млн тонн, что на 7,6% больше, чем год назад, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая за май, июнь и июль 2022 года.

При этом российские поставки в июле, эквивалентные примерно 1,68 млн баррелей в сутки, были ниже рекордного показателя мая, составлявшего около 2 млн баррелей в сутки. 

Активные закупки в России вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые в годовом исчислении упали на 27% и на 58% соответственно.

Таможня сообщила об отсутствии импорта из Венесуэлы или Ирана в прошлом месяце.

Читайте также: Импорт российского угля в Китай достиг пятилетнего максимума

Наталия Медведева
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нефть Китай
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