Китай заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны, в том числе Украины, должны уважаться и быть защищены, это фундаментальная норма международных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Глава китайского МИД сообщил, что правительство КНР уже выпускало заявление, в котором поддерживается суверенитет и территориальную целостность всех стран.

"Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это следует расценить как попытку ее искажения", – заявил Ван И.

5 февраля лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин выступили с совместным заявлением против дальнейшей "экспансии" НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в ответил, что это не "экспансия", а успех и привлекательность демократии.

Сергей Бережной

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