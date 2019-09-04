Кличко о застолье со Столаром: Не вижу в этом криминала

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко не видит криминала в застолье с нардепом ОПЗЖ Вадимом Столаром, а сотрудничество с ним - отрицает. Об этом Кличко заявил сегодня на брифинге, комментируя видео, где он за одним столом с Столаром произносит тост о друзьях.

"Не тайна, что я очень часто бываю на разных событиях, куда меня приглашают, поздравляю людей. Я публичный человек, и ничего в этом криминального нет", - сказал он.

Комментируя по просьбе журналиста, есть ли у него какие-либо отношения со Столаром, Кличко сказал: "У меня никаких отношений нет. Я знаком со многими бизнесменами, со всеми политиками в Украине, и находясь в политике, общаюсь со всеми".

Уточняя, означает ли это, что он не сотрудничает со Столаром, Кличко сказал: "Я вам пояснил".

Также он утверждает, что информация о том, что решения принимаются вне стен мэрии и КГГА - только слухи. "Все решения принимаются в моем кабинете, и я как мэр города несу ответственность за принятие решений", - сказал он.

Ранее днем Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА.