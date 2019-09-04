Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко о застолье со Столаром: Не вижу в этом криминала

Кличко о застолье со Столаром: Не вижу в этом криминала - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 17:08

Мэр Киева заявил, что он общается со многими бизнесменами и политиками, потому что он "находится в политике"

Мэр Киева Виталий Кличко не видит криминала в застолье с нардепом ОПЗЖ Вадимом Столаром, а сотрудничество с ним - отрицает. Об этом Кличко заявил сегодня на брифинге, комментируя видео, где он за одним столом с Столаром произносит тост о друзьях.

"Не тайна, что я очень часто бываю на разных событиях, куда меня приглашают, поздравляю людей. Я публичный человек, и ничего в этом криминального нет", - сказал он.

Комментируя по просьбе журналиста, есть ли у него какие-либо отношения со Столаром, Кличко сказал: "У меня никаких отношений нет. Я знаком со многими бизнесменами, со всеми политиками в Украине, и находясь в политике, общаюсь со всеми".

Уточняя, означает ли это, что он не сотрудничает со Столаром, Кличко сказал: "Я вам пояснил".

Также он утверждает, что информация о том, что решения принимаются вне стен мэрии и КГГА - только слухи. "Все решения принимаются в моем кабинете, и я как мэр города несу ответственность за принятие решений", - сказал он.

Ранее днем Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА.

  • В августе в интернете появилось видео, где столичный мэр сидит за одним столом с Вадимом Столаром, озвучивая тост "о друзьях". 
  • В 2010-2012 годах Вадим Столар был народным депутатом от Партии регионов.
  • После 2014 года его стали называть "серым кардиналом" столицы, утверждают журналисты Наші гроші.
  • В 2017 году журналисты Схем зафиксировали совместный полет Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы “Воля народа”, застройщиком Максимом Микитасем.
Напишите нам
увольнение виталий кличко Вадим Столар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 