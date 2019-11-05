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Кличко уволил известного музыканта с должности своего советника

Кличко уволил известного музыканта с должности своего советника - Фото
Олег Скрипка (Фото: Facebook Vopli Vidopliassova)
05.11.2019, 20:03

Советником столичного мэра Скрипка работал с 2014 года

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил с должности своего советника известного украинского музыканта, лидера группы Вопли Видоплясова Олега Скрипку. Соответствующее распоряжение от 1 ноября опубликовала пресс-служба КГГА.

Скрипка до этого дня был советником столичного мэра по вопросам культуры.

Кроме него, согласно тексту документа, уволены еще ряд советников Кличко: Карл Волох, Леся Дутка, Николай Колесник и Андрей Черевко. Другим документом Кличко освободил от исполнения обязанностей своего советника Гео Лероса. 

24 июня Лероса своим внештатным советником назначил президент Владимир Зеленский

  • Кличко назначил Скрипку своим советником в августе 2014 года. Тогда сообщалось, что музыкант будет отвечать за проект "Андреевский спуск".

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виталий кличко Олег Скрипка КГГА советники увольнение
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