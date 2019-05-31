Климкин анонсировал переговоры в Минске: Поедет новая команда

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал первые при президенте Владимире Зеленском переговоры по Донбассу в Минске, в которых примет участие новая украинская команда. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Климкин не видит ничего страшного в том, что сейчас все переговоры по Донбассу приостановлены.

"Это естественная пауза. Я бы по этому поводу не переживал. Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня"

На вопрос, кто поедет в Минск, Климкин ответил, что в Киеве будет назначена новая команда. "Она будет представлена на следующей неделе. Поскольку это сделает президент, я не буду этого делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", - сказал министр.

При этом собираться в нормандском формате без конкретного плана и расчета на продвижение глава МИД считает бессмысленным.

"Россия сейчас пытается сознательно изолировать нового президента и вообще уменьшить поле для маневра… Тут очень важно построить систему отношений с нашими друзьями и партнерами. Это сейчас уже происходит", - сказал Климкин.