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31.05.2019, 20:26

Климкин анонсировал переговоры в Минске: Поедет новая команда

Климкин анонсировал переговоры в Минске: Поедет новая команда - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Однако в ней будут "некоторые знакомые лица", интригует глава МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал первые при президенте Владимире Зеленском переговоры по Донбассу в Минске, в которых примет участие новая украинская команда. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Климкин не видит ничего страшного в том, что сейчас все переговоры по Донбассу приостановлены.

"Это естественная пауза. Я бы по этому поводу не переживал. Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня"

На вопрос, кто поедет в Минск, Климкин ответил, что в Киеве будет назначена новая команда. "Она будет представлена на следующей неделе. Поскольку это сделает президент, я не буду этого делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", - сказал министр. 

При этом собираться в нормандском формате без конкретного плана и расчета на продвижение глава МИД считает бессмысленным.

"Россия сейчас пытается сознательно изолировать нового президента и вообще уменьшить поле для маневра… Тут очень важно построить систему отношений с нашими друзьями и партнерами. Это сейчас уже происходит", - сказал Климкин.

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Теги: Донбасс, переговоры, павел климкин, минск
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