Климкин купил в Киеве квартиру за три миллиона гривень

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в этом месяце приобрел в Киеве квартиру стоимостью более 3 миллионов гривень. Соответствующие изменения Климкин внес в свою декларацию.

Министр задекларировал квартиру площадью 108 кв м.

Стоимость, согласно декларации, составляет 3 028 916 грн.

Также Климкин задекларировал машиноместо площадью почти 18 кв м и стоимостью в 131 647 грн.

Продавцом недвижимости указан гражданин Украины Алексей Булгаков.

Ранее декларацию о доходах за 2018 года опубликовал президент Владимир Зеленский.