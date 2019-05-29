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29.05.2019, 15:15

Климкин купил в Киеве квартиру за три миллиона гривень

Климкин купил в Киеве квартиру за три миллиона гривень - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также Климкин задекларировал машиноместо площадью почти 18 кв м и стоимостью в 131 647 грн

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в этом месяце приобрел в Киеве квартиру стоимостью более 3 миллионов гривень. Соответствующие изменения Климкин внес в свою декларацию.

Министр задекларировал квартиру площадью 108 кв м.

Стоимость, согласно декларации, составляет 3 028 916 грн.

Также Климкин задекларировал машиноместо площадью почти 18 кв м и стоимостью в 131 647 грн.

Продавцом недвижимости указан гражданин Украины Алексей Булгаков.

Ранее декларацию о доходах за 2018 года опубликовал президент Владимир Зеленский.

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Теги: декларация, павел климкин, доходы
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