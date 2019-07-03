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03.07.2019, 17:42

Климкин – об экстрадиции Фирташа: Теории заговора вызывают улыбку

Климкин – об экстрадиции Фирташа: Теории заговора вызывают улыбку - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД прокомментировал решение суда Австрии об экстрадиции украинского олигарха в США

Теории заговора вокруг экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа "вызывают улыбку" и так далеко заходить не стоит, считает глава МИД Павел Климкин. Об этом он сказал в интервью LIGA.net ("За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил").

Он отметил, что юридическую сторону решения суда Австрии комментировать не может, а как все закончится – это вопрос сторон.

"Меня спрашивали, является ли это какой-то американской стратегией? Мол, посмотрите на Молдову (из страны выдавили олигарха Плахотнюка, - ред.), Грузию (протесты против олигарха Иванишвили, - ред.), Украину (кейс Фирташа, - ред.) - не является ли все это сознательной деолигархизацией? Я скажу, что так далеко я бы не заходил. Теории заговора вызывают у меня улыбку. Впрочем, в каждой шутке, как известно, есть доля шутки", - сказал он.

При этом дипломат добавил, что деолигархизация Украине нужна и "по тому, как себя начали вести ключевые игроки внутри Украины, то много наших бизнес-групп к этому готовы". Готовы, уточнил министр, остаться в Украине, "где появятся правила игры".

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Решение об экстрадиции украинского олигарха суд Австрии принял 26 июня. В компании Фирташа заявили, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли олигарха в даче взяток индийским чиновникам. 

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Теги: экстрадиция, павел климкин, дмитрий фирташ
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