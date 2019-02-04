Количество перешедших в ПЦУ приходов перевалило за две сотни

Фото: orthodox.vinnica.ua

К Православной церкви Украины перешли более 200 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время согласительного совета парламента, передает Радио Свобода.

На сегодняшний день, в течение полутора месяцев после получения томоса, к ПЦУ присоединились 204 прихода, сказала Луценко.

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УПЦ (МП) заявляет, что по результатам 2018 года в ней насчтывалось 12092 прихода.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.