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14.06.2019, 19:10

Коллектив ZIK хочет увольняться из-за смены владельца - theБабель

Коллектив ZIK хочет увольняться из-за смены владельца - theБабель - Фото
Фото: facebook.com/telekanalZIK

Творческий коллектив телеканала планирует сделать публичное заявление

90% творческого коллектива телеканала ZIK, владельцем которого сегодня стал Тарас Козак из окружения Виктора Медведчука, намерены уволиться. Об этом сообщает издание theБабель, которое пообщалось с журналистами ZIK.

Генеральный продюсер телеканала Наталья Влащенко отказалась комментировать ситуацию, но пообещала в ближайшее время сделать заявление.

Журналисты телеканала сказали, что в подавляющем большинстве отреагировали на смену руководства возмущенно.

"Есть небольшой процент работников, которым безразлично — менее 20%. И в основном это технические работники, которые не работают в кадре. А те, кто в кадре, около 90% — будут увольняться", — сказал собеседник издания.

Также, по информации theБабель, творческий коллектив телеканала планирует сделать публичное заявление.

Тем временем журналист Вахтанг Кипиани сообщил в Facebook, что закрывает свою программу на ZIK "Историческая правда".

"Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего", — написал Кипиани.

Политик Тарас Козак, близкий к Виктору Медведчуку, 14 июня стал новым владельцем телеканала ZIK.

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Теги: Тарас Козак, виктор медведчук, ZIK, Вахтанг Кипиани, наталья влащенко
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