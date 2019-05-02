Коломойский о национализации ПриватБанка: Не было договора

Игорь Коломойский (фото - скриншот видео)

Олигарх и бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, что украинские власти нарушили договоренность, касающаюся национализации финучреждения в конце 2016 года.

Журналист напомнил ему о письме перемьер-министру Владимиру Гройсману, в котором теперь уже бывшие собственники финучреждения просили его национализации и обещали всячески ей способствовать. Государство, в свою очередь, должно было покрыть долги ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования. На это Коломойский ответил: "Не так было... Если был бы договор, мы бы его выполняли. А так мы подписали обращение к премьер-министру, что в сложившейся ситуации мы предлагаем правительству национализировать, потому что мы не в состоянии больше удерживать".

Реклама

Он добавил, что это письмо "не предполагало агрессивного пиара против бывших собственников". Так он назвал объявленные итоги аудита, согласно которым 97% кредитов банк выдал связанным лицам.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

В ответ на вопрос о том, почему эти три решения суды приняли, как только выяснились результаты президентских рейтингов, Коломойский заявил, что соответствующие судебные процессы идут с 2017 года.

Сегодня сообщалось, что кредитный портфель ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года достиг 212,8 млрд грн по сравнению со 185,58 млрд грн на конец 2017 года.