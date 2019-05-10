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10.05.2019, 11:27

Коломойский описал коалицию в Раде и назначения при Зеленском

Коломойский описал коалицию в Раде и назначения при Зеленском - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что не будет вмешиваться в партийный список Слуги народа, так как "сразу свяжут с Коломойским и поднимется шум"

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Олигарх Игорь Коломойский назвал партии, с которыми Слуга народа избранного президента Владимира Зеленского может сформировать коалицию после выборов в Раду, а также озвучил возможных кандидатов на должности премьер-министра, спикера Рады и главы администрации президента. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, еще не ясно, нужен ли роспуск Рады и досрочные выборы.

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"Это выгодно стране. Исходим из идеологемы, что у нас есть 5 лет, нам нужно быстро шевелиться (...) Но, если двигаться слишком быстро, необдуманно, то можно налететь на неприятности, и потом через время долго объяснять почему не выполнили то, что можно было даже относительно несложно сделать", - сказал он, отметив, что "есть сиюминутный рейтинг (Зеленского - ред.), который нужно конвертировать в, по возможности, максимальное количество депутатов".

По мнению Коломойского, в следующем парламенте коалиция Слуги народа с экс-регионалами и партией действующего президента Петра Порошенко невозможна.

"Объективно, есть коалиция из трех партий - Слуга народа, Тимошенко, Гриценко и плюс еще кто-то в добавку, но не Оппозиционный блок, это точно (...) С Тимошенко возможна, с Ляшко, Гриценко. С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят", - резюмировал он.

Как сказал олигарх, его личный адвокат и юрисконсульт штаба Зеленского Андрей Богдан, который "сам по себе", может стать главой АП: "Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана".

Также он считает, что генпрокурора Юрия Луценко нужно оставить в должности "до следующей Рады точно". Экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко, по его словам, может стать спикером Рады, так как "больше она не возьмет". Нынешний министр МВД Арсен Аваков, "как компромисс между многими", или глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев могут занять пост премьер-министра.

"Может ему (Авакову- ред.) вообще не нужно это премьерство, может он останется себе дальше министром внутренних дел и будет гарантом стабильности. Для такого, как Зеленский, это важная опора. А премьером пусть будет Коболев. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны", - предположил он.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, юрий луценко, рада, андрей коболев, арсен аваков, юлия тимошенко, игорь коломойский
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