Коломойский: "Порошенко будет делать все, что ему говорят"

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, потребовал, чтобы президент Петр Порошенко публично признал ошибкой национализацию ПриватБанка. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

Журналист поинтересовался, чем Коломойский объясняет решение Окружного админсуда Киева о признании национализации незаконной. "Вы сказали, что "когда Филатовы-Порошенки" перестают давить на судей, то сразу же появляются справедливые решения". То есть влияние Порошенко на суды ослабло?", - спросил журналист.

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"Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - сказал Коломойский.

Он считает, что президент "должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой".

Сегодня первая замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что ПриватБанк был банкротом, его нужно было ликвидировать. Она отметила, что НБУ не согласен с аргументами Окружного админсуда и уверен в успешном оспаривании решения в апелляции.