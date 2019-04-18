Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 21:09

Коломойский: "Порошенко будет делать все, что ему говорят"

Коломойский: "Порошенко будет делать все, что ему говорят" - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх считает, что президент Украины должен "искупить свою вину"

Реклама
Реклама

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, потребовал, чтобы президент Петр Порошенко публично признал ошибкой национализацию ПриватБанка. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

Журналист поинтересовался, чем Коломойский объясняет решение Окружного админсуда Киева о признании национализации незаконной. "Вы сказали, что "когда Филатовы-Порошенки" перестают давить на судей, то сразу же появляются справедливые решения". То есть влияние Порошенко на суды ослабло?", - спросил журналист.

Реклама

"Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - сказал Коломойский.

Он считает, что президент "должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой".

Сегодня первая замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что ПриватБанк был банкротом, его нужно было ликвидировать. Она отметила, что НБУ не согласен с аргументами Окружного админсуда и уверен в успешном оспаривании решения в апелляции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: порошенко, ПриватБанк, Коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 