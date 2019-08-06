Коломойский предлагал пропагандисту Соловьеву работу на 1+1

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2011-2012 году он предлагал Владимиру Соловьеву работу на телеканале 1+1. Об этом сообщает российский РБК.

"Он (Соловьев - ред.) в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - заявил Коломойский.

Соловьеву предлагалась работа ведущим авторской программы на 1+1.

Однако, по словам Коломойского, позже Соловьеву все простили и он вернулся в Россию.

В издании заявляют, что украинский олигарх подчеркнул, что сам он с Соловьевым не встречался: "Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, "был его товарищем", с которым они вместе учились".

Также Коломойский высоко оценил профессиональные качества Соловьева: "Если с точки зрения пропагандиста, то он номер один".



Читайте также: Опрос Левада-центр. Кому из пропагандистов доверяют россияне