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Коломойский предлагал пропагандисту Соловьеву работу на 1+1

Коломойский предлагал пропагандисту Соловьеву работу на 1+1 - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)
06.08.2019, 12:39

По словам украинского олигарха, между ним и Соловьевым уже "обсуждался финансовый вопрос"

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2011-2012 году он предлагал Владимиру Соловьеву работу на телеканале 1+1. Об этом сообщает российский РБК.

"Он (Соловьев - ред.) в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - заявил Коломойский. 

Соловьеву предлагалась работа ведущим авторской программы на 1+1. 

Однако, по словам Коломойского, позже Соловьеву все простили и он вернулся в Россию. 

В издании заявляют, что украинский олигарх подчеркнул, что сам он с Соловьевым не встречался: "Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, "был его товарищем", с которым они вместе учились".

Также Коломойский высоко оценил профессиональные качества Соловьева: "Если с точки зрения пропагандиста, то он номер один".

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игорь коломойский владимир соловьев
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