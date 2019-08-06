Коломойский: В 2014 Медведчук морочил голову Турчинову о Крыме

Виктор Медведчук (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2014 году единственной возможностью предотвратить аннексию Крыма Россией был кум президента РФ Виктор Медведчук, но его либо "вслепую использовали, либо это (аннексия Крыма, - ред.) было по согласованию с ним". Об этом Коломойский сказал в интервью РБК.

Журналист спросил, пытался ли Коломойский повлиять на ситуацию в 2014 году путем переговоров с российскими бизнесменами.

"Это невозможно было сделать. Я лично никаких сомнений не испытывал. Единственная наша возможность на тот момент был Медведчук, который морочил всем голову — и мне, и Турчинову в том числе, и рассказывал, что все будет в порядке. Потом, уже после референдума, я понял, что либо Медведчука вслепую использовали, либо это было по согласованию с ним", - сказал олигарх.

Он добавил, что считает Медведчука и Юрия Бойко "коллаборантами и предателями".

В недавнем интервью Турчинов заявил, что Крым стал для российских оккупантов капканом, который дал Украине время, чтобы восстановить власть и силовой блок, подготовиться к агрессии.