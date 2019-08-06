Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коломойский: В 2014 Медведчук морочил голову Турчинову о Крыме

Коломойский: В 2014 Медведчук морочил голову Турчинову о Крыме - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)
06.08.2019, 14:49

По словам олигарха, перед аннексией Крыма Россией Медведчук пытался убедить руководство Украины в том, что "все будет в порядке"

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2014 году единственной возможностью предотвратить аннексию Крыма Россией был кум президента РФ Виктор Медведчук, но его либо "вслепую использовали, либо это (аннексия Крыма, - ред.) было по согласованию с ним". Об этом Коломойский сказал в интервью РБК.

Журналист спросил, пытался ли Коломойский повлиять на ситуацию в 2014 году путем переговоров с российскими бизнесменами.

"Это невозможно было сделать. Я лично никаких сомнений не испытывал. Единственная наша возможность на тот момент был Медведчук, который морочил всем голову — и мне, и Турчинову в том числе, и рассказывал, что все будет в порядке. Потом, уже после референдума, я понял, что либо Медведчука вслепую использовали, либо это было по согласованию с ним", - сказал олигарх.

Он добавил, что считает Медведчука и Юрия Бойко "коллаборантами и предателями".

В недавнем интервью Турчинов заявил, что Крым стал для российских оккупантов капканом, который дал Украине время, чтобы восстановить власть и силовой блок, подготовиться к агрессии. 

Напишите нам
Крым александр турчинов аннексия игорь коломойский виктор медведчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 